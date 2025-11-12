Ричмонд
Вучич: к войне с Россией готовятся «все»

Сербия, как и многие другие страны, готовится к возможной войне Европы с Россией. Такой сценарий становится все более реальным. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Вучич допустил возможное противостояние с Россией.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — заявил сербский президент в эфире телеканала Pink.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность заявлениями Вучича о том, что европейские страны, покупающие у Сербии боеприпасы, могут использовать их по своему усмотрению. При этом глава республики ранее признавал, что произведенное в стране вооружение иногда попадает на Украину, хотя власти стараются этого не допускать.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
