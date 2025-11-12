В Подмосковье ребенку разорвало кисть при попытке взять деньги

В подмосковном Красногорске произошел трагический инцидент, в результате которого серьезно пострадал девятилетний ребенок. По информации издания SHOT, 11 ноября на детской площадке около спортивной школы на улице Пионерская мальчик заметил на земле денежную купюру и потянулся за ней. В этот момент произошел мощный взрыв, в результате которого ребенку разворотило кисть руки и повредило пальцы.