В Подмосковье ребенку разорвало кисть при попытке взять деньги

В подмосковном Красногорске произошел трагический инцидент, в результате которого серьезно пострадал девятилетний ребенок. По информации издания SHOT, 11 ноября на детской площадке около спортивной школы на улице Пионерская мальчик заметил на земле денежную купюру и потянулся за ней. В этот момент произошел мощный взрыв, в результате которого ребенку разворотило кисть руки и повредило пальцы.
Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь, накрыв раненую конечность шапкой, чтобы предотвратить попадание инфекции. После этого пострадавший в срочном порядке был доставлен на скорой помощи в местную больницу.
В родительских чатах активно распространяется информация о случившемся с предупреждениями не поднимать подозрительные предметы. По предварительным данным, причиной взрыва стало неизвестное взрывное устройство, однако точные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток на багги сбил двух женщин на тротуаре.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.