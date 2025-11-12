Ричмонд
Ребенку оторвало пальцы в Красногорске, после того как он поднял с земли деньги

В Красногорске девятилетнему мальчику оторвало несколько пальцев на руке после того, как он попытался поднять деньги рядом с детской площадкой. Инцидент произошел на улице Пионерской. Об этом сообщают местные СМИ.

Подростка оперативно госпитализировали медики.

«Шел на тренировку и в районе детской площадки лежали деньги, мальчик поднял и произошел взрыв. Видел его, когда уже забирали на скорой», — процитировал слова очевидца telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в детском Научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля провели сложную операцию восьмилетнему мальчику, пострадавшему в Красногорске при взрыве беспилотника. Из его тела медики извлекли около 10 бетонных осколков.