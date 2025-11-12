В Красногорске 9-летнему мальчику разорвало руку из-за странного свёртка

В подмосковном Красногорске произошло ЧП с 9-летним ребенком. Подобранный им на улице сверток с деньгами взорвался, в результате чего мальчик лишился пальцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца Владимиру Шарупича.
Так, на улице Пионерской вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал ребенок. Мальчик возвращался с тренировки, во время чего попытался поднять лежавшие у детской площадки деньги. После этого прогремел взрыв. Взрывной волной ему оторвало несколько пальцев, после чего он был госпитализирован.
«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», — поделился очевидец.
Официального подтверждения от оперативных служб пока не поступало. Ранее в Красногорске более 120 автомобилей оказались завалены обломками после обрушения строительных конструкций при демонтаже опоры горнолыжного комплекса «Снежком». Точное число поврежденных машин, по последней информации, достигло 121. При этом пострадали также двое человек, их госпитализировали.