В Красногорске 9-летнему мальчику разорвало руку из-за странного свёртка

Так, на улице Пионерской вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал ребенок. Мальчик возвращался с тренировки, во время чего попытался поднять лежавшие у детской площадки деньги. После этого прогремел взрыв. Взрывной волной ему оторвало несколько пальцев, после чего он был госпитализирован.