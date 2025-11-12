«Нечаянно» на 650 тысяч рублей: пермяк осужден за незаконную вырубку леса в особо крупном размере

«Чернушинский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Как установило судебное разбирательство, в октябре 2023 года подсудимый незаконно вырубил лес на территории Чернушинского участкового лесничества вблизи села Деменево, причинив ущерб государственному лесному фонду на сумму около 650 тысяч рублей. Мужчина вину не признал, утверждая, что действовал по неосторожности и вышел за границы отведенной делянки, однако его доводы не нашли подтверждения», — указано на сайте надзорного ведомства.