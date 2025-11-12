В машине пропавших под Красноярском Усольцевых обнаружили 600 тыс. рублей

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. 12 октября активная фаза поисков была завершена.