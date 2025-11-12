В тайнике Усольцевых нашли большую сумму денег

«В тайнике транспортного средства семьи Усольцевых обнаружены денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Купюры нашли при осмотре машины под рулем под панелью», — об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.