В Новгородской области опровергли данные о разрушениях от метеорита

Администрация Окуловского муниципального округа опровергла сообщения о падении метеорита, якобы повредившего крышу жилого дома. Как сообщили ТАСС в пресс-службе округа, никаких происшествий подобного рода зафиксировано не было.
Глава Боровичского муниципального округа Андрей Герасимов подтвердил, что к нему действительно обращались специалисты, интересовавшиеся возможными обломками метеорита. По его словам, поиски проводились в приграничных районах округа, однако их результаты пока неизвестны.
По предварительным данным, фрагменты небесного тела могли также упасть на территорию Пестовского муниципального округа Новгородской области. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.
Ранее появились сообщения о падении неизвестного объекта из космоса и образовании яркого огненного следа в небе. Болид был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.