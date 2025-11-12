На трассе Тюмень — Омск вспыхнул грузовик, есть пострадавший. Фото

Всего за сутки в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров и 10 ДТП. Так на 12-м километре Велижанского тракта загорелась хозяйственная постройка, а в селе Армизонское пожар охватил двухэтажный жилой дом из-за короткого замыкания.