В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения на полеты

Аэропорты временно приостановили полеты.
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и вылет самолетов по соображениям безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.
Ранее представитель Росавиации уже сообщал о подобных мерах, направленных на обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.