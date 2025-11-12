Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения на полеты

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и вылет самолетов по соображениям безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Аэропорты временно приостановили полеты.

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и вылет самолетов по соображениям безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.

Ранее представитель Росавиации уже сообщал о подобных мерах, направленных на обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.