В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения на полеты

«Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.