В машине пропавшей семьи Усольцевых при досмотре нашли 600 тысяч рублей

В автомобиле семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Партизанском районе Красноярского края, обнаружено 600 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы.
«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Там также уточнили, что глава семьи Сергей Усольцев был бизнесменом и занимал должность руководителя завода по изготовлению порошковой краски.
Как сообщалось ранее, в оставленной машине были обнаружены пакеты, дамская сумочка и детское кресло, при этом туристическое снаряжение отсутствовало.
Накануне Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в ходе расследования уголовного дела о пропавших Усольцевых уже допрошено свыше 60 свидетелей, работа по установлению судьбы семьи продолжается.
