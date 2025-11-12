Ричмонд
Франция будет создавать Конституцию Палестины

Франция и Палестинская администрация создадут совместный комитет для разработки новой Конституции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже.

«Этот комитет будет отвечать за работу над всеми правовыми аспектами: конституционными, институциональными и организационными», — передает слова президента Франции Reuters. По словам Макрона, проект Конституции ему уже представил Махмуд Аббас. В настоящее время ведется работа по определению окончательных условий, необходимых для формирования государства Палестина.

Махмуд Аббас заявил о стремлении палестинской стороны к созданию «демократического, невооруженного государства, приверженного верховенству закона, прозрачности, справедливости, плюрализму и ротации власти». Также он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и глобальным партнерам за усилия по прекращению боевых действий в секторе Газа и переходу к следующему этапу установления прочного мира.

Ранее страны начали активно признавать государственность Палестины. Принятие этого шага произошло на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа. Основная цель инициативы — укрепить доверие к перспективам мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше