Стали известны подробности взрыва, при котором мальчику оторвало пальцы

— По данным Shot, ровно такую же купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы еще в начале прошлого года. Тогда на месте работали сотрудники МЧС и взрывотехники, но никто не пострадал. Возможно, между этими случаями есть прямая связь, — сказано в публикации.