Стали известны подробности взрыва, при котором мальчику оторвало пальцы

Свернутые 10 рублей нашел девятилетний мальчик, которому разорвало руку взрывом в подмосковном Красногорске. В купере находилось некое продолговатое устройство. По предварительным данным, именно оно и сдетонировало. Об этом написал в среду, 12 ноября, Telegram-канал Shot.
В настоящее время школьнику пытаются восстановить два пальца в больнице.
— По данным Shot, ровно такую же купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы еще в начале прошлого года. Тогда на месте работали сотрудники МЧС и взрывотехники, но никто не пострадал. Возможно, между этими случаями есть прямая связь, — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что мальчику в Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, произошел взрыв. Инцидент произошел вечером на Пионерской улице.
Школьник возвращался с тренировки, увидел купюры на земле и наклонился — в этот момент произошел взрыв. По предварительным данным, мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало.