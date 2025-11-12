Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности взрыва, при котором мальчику оторвало пальцы

Свернутые 10 рублей нашел девятилетний мальчик, которому разорвало руку взрывом в подмосковном Красногорске. В купере находилось некое продолговатое устройство. По предварительным данным, именно оно и сдетонировало. Об этом написал в среду, 12 ноября, Telegram-канал Shot.

Свернутые 10 рублей нашел девятилетний мальчик, которому разорвало руку взрывом в подмосковном Красногорске. В купере находилось некое продолговатое устройство. По предварительным данным, именно оно и сдетонировало. Об этом написал в среду, 12 ноября, Telegram-канал Shot.

В настоящее время школьнику пытаются восстановить два пальца в больнице.

— По данным Shot, ровно такую же купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы еще в начале прошлого года. Тогда на месте работали сотрудники МЧС и взрывотехники, но никто не пострадал. Возможно, между этими случаями есть прямая связь, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мальчику в Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, произошел взрыв. Инцидент произошел вечером на Пионерской улице.

Школьник возвращался с тренировки, увидел купюры на земле и наклонился — в этот момент произошел взрыв. По предварительным данным, мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало.