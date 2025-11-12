В автомобиле пропавших Усольцевых при досмотре нашли 600 тысяч рублей

В машине семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября в тайге Красноярского края, при досмотре нашли 600 тысяч рублей. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что деньги были спрятаны в тайнике под панелью управления автомобиля.
— При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Также правоохранители сообщили, что Сергей Усольцев был бизнесменом, руководил заводом по изготовлению порошковой краски.
Недавно бывший коллега бизнесмена Александр Дымов заявил, что версия о побеге Сергея Усольцева с семьей в Таиланд может являться несостоятельной, так как его характер не подходил для таких поступков.
Пензенский спасатель Геннадий Кабанов, в свою очередь, считает, что главная ошибка Усольцевых в том, что они не сообщили маршрут похода. Туристы после базы отдыха «ГеоСфера» могли изменить путь и направиться к скале Буратинка.
«Вечерняя Москва» рассказала, как продвигаются поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.