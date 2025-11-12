Мальчику оторвало пальцы, когда он поднял с земли деньги: что известно об инциденте в Красногорске

Школьник пострадал от самодельного устройства, начиненного гвоздями.
В Красногорске девятилетнему мальчику оторвало несколько пальцев на руке после того, как он поднял десятирублевую купюру рядом с детской площадкой. Медики оперативно транспортировали школьника на операцию, а прибывшие правоохранители оцепили территорию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Мальчику разорвало кисть на детской площадке.
Инцидент произошел на улице Пионерской в Красногорске. Подросток шел на тренировку и в районе детской площадки увидел деньги. В тот момент, когда мальчик пытался поднять их, раздался взрыв.
По словам очевидца, мальчику оторвало несколько пальцев на руке. Его увезли на скорой.
Очевидец сообщил о большом количестве крови.
Мальчика доставили в клинику доктора Рошаля.
«Когда я подошел, у него рука в шапку была засунута. Вторая рука была вся в крови, но визуально никаких ран на ней не было», — рассказал тренер, оказавший школьнику первую помощь.
Мужчина помог погрузить пострадавшего в машину скорой помощи. Его увезли в клинику Рошаля, уточнил telegram-канал SHOT.
Снаряд мог быть начинен гвоздями.
Мальчик получил травмы от взрыва самодельного устройства. Оно было начинено гвоздями. Об этом со ссылкой на друга семьи подростка написал telegram-канал Mash.
Сейчас врачи пытаются пришить мальчику два пальца. Перед операцией школьник успокаивал мать и просил ее не плакать.