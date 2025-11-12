Мальчику оторвало пальцы, когда он поднял с земли деньги: что известно об инциденте в Красногорске

В Красногорске девятилетнему мальчику оторвало несколько пальцев на руке после того, как он поднял десятирублевую купюру рядом с детской площадкой. Медики оперативно транспортировали школьника на операцию, а прибывшие правоохранители оцепили территорию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.