Посольство РФ в Пакистане осудило теракт у здания суда в Исламабаде

Посольство России в Пакистане выразило решительное осуждение в связи с терактом, произошедшим в Исламабаде и унесшим жизни 12 человек. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные акты насилия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии, отмечается, что Москва рассчитывает на скорейшее установление и наказание организаторов и исполнителей атаки.
Российские дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Теракт, по данным пакистанских властей, произошёл перед зданием суда, где в момент взрыва находилось множество людей.
Ранее глава МВД Пакистана Мохсин Накви заявил, что взрыв произошёл перед зданием районного суда в Исламабаде. В результате инцидента, по последним данным, погибли не менее 12 человек, ещё 27 получили ранения.