Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Пакистане осудило теракт у здания суда в Исламабаде

Российские дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Пакистане выразило решительное осуждение в связи с терактом, произошедшим в Исламабаде и унесшим жизни 12 человек. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные акты насилия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии, отмечается, что Москва рассчитывает на скорейшее установление и наказание организаторов и исполнителей атаки.

Российские дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Теракт, по данным пакистанских властей, произошёл перед зданием суда, где в момент взрыва находилось множество людей.

Ранее глава МВД Пакистана Мохсин Накви заявил, что взрыв произошёл перед зданием районного суда в Исламабаде. В результате инцидента, по последним данным, погибли не менее 12 человек, ещё 27 получили ранения.