Посольство РФ в Пакистане осудило теракт у здания суда в Исламабаде

Посольство России в Пакистане выразило решительное осуждение в связи с терактом, произошедшим в Исламабаде и унесшим жизни 12 человек. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные акты насилия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.