Молодая девушка за рулём переехала 90-летнюю пенсионерку в Иркутской области

В Железногорске-Илимском Иркутской области 23-летняя девушка при движении задним ходом на автомобиле Toyota Corona наехала на 90-летнюю пенсионерку, а затем проехала по ней. По данным ГУ МВД по региону, пенсионерка с полученными травмами была экстренно госпитализирована.

Источник: Life.ru

Момент ДТП с пенсионеркой в Железногорске-Илимском. Видео © Telegram / МВД38.

По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Известно, что водительский стаж девушки составляет менее двух лет.

Ранее на севере Москвы в ДТП погиб мужчина, передвигавшийся в инвалидном кресле. Автомобиль сбил мужчину на проезжей части, после чего на встречной полосе на пострадавшего наехало другое транспортное средство. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

