Молодая девушка за рулём переехала 90-летнюю пенсионерку в Иркутской области

В Железногорске-Илимском Иркутской области 23-летняя девушка при движении задним ходом на автомобиле Toyota Corona наехала на 90-летнюю пенсионерку, а затем проехала по ней. По данным ГУ МВД по региону, пенсионерка с полученными травмами была экстренно госпитализирована.