Молодая девушка за рулём переехала 90-летнюю пенсионерку в Иркутской области

Момент ДТП с пенсионеркой в Железногорске-Илимском. Видео © Telegram / МВД38.
По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Известно, что водительский стаж девушки составляет менее двух лет.
Ранее на севере Москвы в ДТП погиб мужчина, передвигавшийся в инвалидном кресле. Автомобиль сбил мужчину на проезжей части, после чего на встречной полосе на пострадавшего наехало другое транспортное средство. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.