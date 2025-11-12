«Снаряд с гвоздями»: раскрыты детали взрыва, при котором ребенку оторвало пальцы

Ранее сообщалось, что мальчику в Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, произошел взрыв. Инцидент произошел вечером на Пионерской улице. Школьник возвращался с тренировки, увидел купюры на земле и наклонился — в этот момент произошел взрыв. Мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало.