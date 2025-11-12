«Снаряд с гвоздями»: раскрыты детали взрыва, при котором ребенку оторвало пальцы

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате взрыва самодельного устройства. Медики в настоящее время проводят сложную операцию по пришиванию двух пальцев, которые были обнаружены на месте происшествия. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источников, взрывное устройство было начинено гвоздями. Друг семьи пострадавшего рассказал, что медики предпринимают попытку реплантации двух пальцев, которые были найдены в нескольких метрах от эпицентра взрыва.
— Снаряд был начинен гвоздями, — уточнил собеседник канала.
Отмечается, что перед началом операции школьник утешал свою мать и просил ее не плакать.
Ранее сообщалось, что мальчику в Красногорске оторвало пальцы руки после того, как он попытался поднять сверток денег рядом с детской площадкой, произошел взрыв. Инцидент произошел вечером на Пионерской улице. Школьник возвращался с тренировки, увидел купюры на земле и наклонился — в этот момент произошел взрыв. Мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало.