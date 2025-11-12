Ричмонд
Собянин заявил о ликвидации беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ, пытавшийся атаковать Москву.

Источник: Комсомольская правда

Украинский дрон попытался атаковать Москву. На подлете к столице беспилотник был уничтожен силами ПВО. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин в госмессенджере MAX.

По его сведениям, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало. БПЛА уничтожен ночью 12 ноября, в 02:30.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

