Раскрыты новые подробности о бомбе, замаскированной под деньги, в Красногорске

Как сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на друга семьи пострадавшего, внутри бомбы находились гвозди. Вследствие взрыва у мальчика оторвало два пальца на руке, и в настоящий момент врачи в Клинике имени Рошаля предпринимают попытку их реплантировать. На месте происшествия продолжают работу следователи.