Раскрыты новые подробности о бомбе, замаскированной под деньги, в Красногорске

Самодельное взрывное устройство, в результате срабатывания которого в подмосковном Красногорске пострадал девятилетний ребёнок, было снабжено дополнительными поражающими элементами.
Как сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на друга семьи пострадавшего, внутри бомбы находились гвозди. Вследствие взрыва у мальчика оторвало два пальца на руке, и в настоящий момент врачи в Клинике имени Рошаля предпринимают попытку их реплантировать. На месте происшествия продолжают работу следователи.
Напомним, инцидент произошёл 11 ноября: возвращавшийся с тренировки ребёнок заметил на земле денежные купюры, и в момент, когда он попытался их поднять, произошёл взрыв.
