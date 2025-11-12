Тайфун на Филиппинах унес жизни 12 человек, два млн эвакуированы

В результате мощного тайфуна на Филиппинах погибли по меньшей мере 12 человек, более двух миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Масштабная эвакуация затронула 15 регионов страны, где люди размещаются во временных убежищах. Об этом сообщают зарубежные СМИ.