Туристка из России умерла в гостинице на турецком курорте Аланья

Туристка из РФ умерла в отеле на турецком курорте Аланья. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщило издание Haberler.

— Сотрудники отеля в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10:00, не получив ответа от 63-летней туристки Натальи Барылюк. Тогда они вызвали экстренные службы, — говорится в статье.

Специалисты вскрыли замок и увидели безжизненное тело россиянки.

В настоящее время начато расследование, тело женщины доставили в судмедэкспертизу, сказано в публикации.

