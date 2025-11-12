Туристка из России умерла в гостинице на турецком курорте Аланья

Туристка из РФ умерла в отеле на турецком курорте Аланья. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщило издание Haberler.
— Сотрудники отеля в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10:00, не получив ответа от 63-летней туристки Натальи Барылюк. Тогда они вызвали экстренные службы, — говорится в статье.
Специалисты вскрыли замок и увидели безжизненное тело россиянки.
В настоящее время начато расследование, тело женщины доставили в судмедэкспертизу, сказано в публикации.
