Туристка из России умерла в гостинице на турецком курорте Аланья

Пожилая жительница Москвы скончалась от кишечной инфекции, которой заразилась во время отдыха с супругом в гостевом доме в районе Бхелупур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом 29 октября сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, 63-летняя россиянка 26 октября пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. После того, как она стала задыхаться, ее оперативно доставили в частную клинику.