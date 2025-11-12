Защита самого богатого худрука пермского театра требует отклонить иск прокуратуры об его увольнении

Ранее URA.RU сообщало о том, что иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Надзорный орган утверждает, что Мильграм нарушил антикоррупционное законодательство, заключив 12 контрактов на сумму 2,075 млн рублей со своим зятем Александром Пронькиным. Защита подчеркивает, что театр получил значительную выручку от спектаклей Пронькина — 500 тысяч рублей только за два предпоказа, а его гонорары были ниже рыночных.