Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти села Никольское на Камчатке предупредили о режиме повышенной готовности: с чем это связано

На Командорских островах объявили режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

На Командорах ожидают ЧП. Жителей предупредили о наступлении второй волны мощного циклона. В связи с этим в селе Никольское ввели режим повышенной готовности. Так сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что все силы и средства защиты приведены в режим повышенной готовности. Могут быть задействованы резервные источники питания, если циклон понесет за собой существенные повреждения.

«Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром», — оповестил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Черныш.

Между тем «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора на нефтяном месторождении в Ираке. Добыча ресурсов может быть прекращена из-за американских санкций. «Лукойл» заявил, что нынешние обстоятельства мешают нормальной работе компании в Ираке.

Узнать больше по теме
Командорские острова: край ветров и морских котиков
Командорские острова — уникальный уголок России, который имеет не только экологическую, но и стратегическую ценность. Неслучайно США предложили за них значительную сумму в 15 миллиардов долларов, однако в Москве однозначно отвергли эту инициативу.
Читать дальше