Командорские острова: край ветров и морских котиков

Командорские острова — уникальный уголок России, который имеет не только экологическую, но и стратегическую ценность. Неслучайно США предложили за них значительную сумму в 15 миллиардов долларов, однако в Москве однозначно отвергли эту инициативу.