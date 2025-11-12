Власти села Никольское на Камчатке предупредили о режиме повышенной готовности: с чем это связано

На Командорах ожидают ЧП. Жителей предупредили о наступлении второй волны мощного циклона. В связи с этим в селе Никольское ввели режим повышенной готовности. Так сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Отмечается, что все силы и средства защиты приведены в режим повышенной готовности. Могут быть задействованы резервные источники питания, если циклон понесет за собой существенные повреждения.
«Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром», — оповестил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Черныш.
Между тем «Лукойл» объявил о режиме форс-мажора на нефтяном месторождении в Ираке. Добыча ресурсов может быть прекращена из-за американских санкций. «Лукойл» заявил, что нынешние обстоятельства мешают нормальной работе компании в Ираке.