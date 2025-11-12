Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красногорске ребёнок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

На место взрыва в Красногорске прибыла машина скорой помощи.

Источник: Аргументы и факты

Ребёнок пострадал в результате взрыва, который произошёл после того, как он поднял деньги, лежавшие на земле в городе Красногорске Московской области, сообщил журналистам очевидец.

«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошёл взрыв», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, пострадавшему примерно 10 лет. В соцсетях появиалсь информация, что ребёнок госпитализирован.

Напомним, в августе стало известно, что в лесу, который находится в районе деревни Келколово в Ленинградской области, 11-летний мальчик погиб в результате взрыва, который прогремел после того, как группа детей развела костёр на этом месте.