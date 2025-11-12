В Красногорске ребёнок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

Ребёнок пострадал в результате взрыва, который произошёл после того, как он поднял деньги, лежавшие на земле в городе Красногорске Московской области, сообщил журналистам очевидец.
«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошёл взрыв», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, пострадавшему примерно 10 лет. В соцсетях появиалсь информация, что ребёнок госпитализирован.
Напомним, в августе стало известно, что в лесу, который находится в районе деревни Келколово в Ленинградской области, 11-летний мальчик погиб в результате взрыва, который прогремел после того, как группа детей развела костёр на этом месте.