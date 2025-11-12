Три украинских БПЛА сбили над Брянской областью

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своих соцсетях.
Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. На подлёте к столице сбили один вражеский дрон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше