FA: грядущая зима рискует стать решающей для Украины

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну», — говорится в статье под заголовком «Самая суровая зима в Украине».