Дело экс-главы поселения Чкаловское в Приморье отправилось в суд

Уголовное дело бывшего главы Чкаловского сельского поселения Спасского района Приморья направлено в суд для рассмотрения по существу. Эту информацию предоставила пресс-служба Следственного комитета Приморского края.
Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По этим статьям предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет (ст. 286), до 1 года (ст. 293), а также штраф или арест (ст. 292).
В следственных материалах указано, что весной 2023 года руководитель поселения — без проведения профессиональной экспертизы — подписал акт о приёмке работ по устройству уличного освещения в селе Чкаловское. После этого подрядчикам были перечислены средства в размере свыше 2,5 млн рублей. При этом часть работ, согласно муниципальному контракту, не была выполнена — речь идёт о сумме, превышающей 1,5 млн рублей.
Позднее, в 2024 году, отсутствие необходимых мер со стороны руководителя привело к тому, что на железнодорожной станции Свиягина не восстановили систему холодного водоснабжения после порыва, и жителям не удалось получить питьевую воду.
В январе 2025 года обвиняемый отразил в официальных документах ложные сведения о выполненных обязательных работах гражданкой, которую ранее суд обязал трудиться за злостную неуплату алиментов. Данные записали в юридически значимый документ без законных оснований.
По итогам расследования, все эпизоды инкриминируемых деяний доказаны и включены в обвинительное заключение, сообщил Следком. Теперь материалы переданы в суд, где будут рассматриваться обстоятельства каждого нарушения по существу. О продвижении дела Telegram-канал ведомства проинформирует жителей региона.