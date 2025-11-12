Дело экс-главы поселения Чкаловское в Приморье отправилось в суд

В следственных материалах указано, что весной 2023 года руководитель поселения — без проведения профессиональной экспертизы — подписал акт о приёмке работ по устройству уличного освещения в селе Чкаловское. После этого подрядчикам были перечислены средства в размере свыше 2,5 млн рублей. При этом часть работ, согласно муниципальному контракту, не была выполнена — речь идёт о сумме, превышающей 1,5 млн рублей.