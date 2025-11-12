Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехэтажный дом загорелся на улице Тургенева в Новосибирске

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ранним утром 12 ноября произошел пожар на улице Тургенева, 261. Огонь охватил крышу трехэтажного здания. На месте ЧП работает несколько пожарных расчетов. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Предположительно, очаг возгорания находится на верхнем этаже или крыше, — добавили очевидцы.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова, то есть на место привлекаются дополнительные силы.

— В 7:46 пожар был локализован. Информация уточняется, — добавили в ведомстве.

Добавим, что в здании расположены офисные помещения.