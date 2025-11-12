Трехэтажный дом загорелся на улице Тургенева в Новосибирске

В Новосибирске ранним утром 12 ноября произошел пожар на улице Тургенева, 261. Огонь охватил крышу трехэтажного здания. На месте ЧП работает несколько пожарных расчетов. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».