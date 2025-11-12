Трехэтажный дом загорелся на улице Тургенева в Новосибирске

В Новосибирске ранним утром 12 ноября произошел пожар на улице Тургенева, 261. Огонь охватил крышу трехэтажного здания. На месте ЧП работает несколько пожарных расчетов. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Предположительно, очаг возгорания находится на верхнем этаже или крыше, — добавили очевидцы.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова, то есть на место привлекаются дополнительные силы.
— В 7:46 пожар был локализован. Информация уточняется, — добавили в ведомстве.
Добавим, что в здании расположены офисные помещения.