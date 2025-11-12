Жительница Дальнереченска отправится в колонию за убийство мужа в пьяной ссоре

Суд в Дальнереченске вынес приговор женщине, убившей супруга в ходе пьяного конфликта, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в мае 2025 года в частном доме на улице Осипенко. Супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Конфликт перерос в насилие — женщина схватила нож и нанесла смертельное ранение мужу.
Женщину заключили под стражу сроком на два месяца.
Отмечается, что местом отбывания наказания определена колония общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
