Мальчика из Красногорска госпитализировали с травмой руки после взрыва: он хотел поднять купюру с земли

Мальчик, предположительно, возрастом десяти лет госпитализирован с травмой руки в Красногорске. Он повредил конечность, попытавшись поднять деньги с земли. Сработало взрывное устройство. Подробнее об инциденте рассказал очевидец Владимир Шарупич, цитирует РИА Новости.
По его словам, ребенок нашел деньги рядом с детской площадкой. Она находится вблизи местной спортивной школы. После взрыва ребенка оперативно увезли в больницу.
«Вышел из зала, увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», — поделился очевидец.
О текущем состоянии мальчика ничего не известно. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Днем в Красногорске произошло еще одно ЧП. При сносе колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» обрушились строительные конструкции. Они упали на прилегающую территорию. Более 120 автомобилей получили повреждения. Ущерб оценили в сотни миллионов рублей. Транспортные средства, находившиеся на близлежащей парковке, получили повреждения различной степени тяжести.
Очевидец рассказал, что обломки накрыли одного из пешеходов. Его госпитализировали. Скорая увезла раненого в травматологию. Кроме того, от обрушения конструкции пострадала жительница соседнего дома. Ее ранило осколком домашнего стекла, которое треснуло и впилось женщине в руку.
Власти города пообещали оказать помощь пострадавшим. Следственными органами Подмосковья уже возбуждено уголовное дело по факту происшествия. На месте инцидента работали сотрудники территориального следственного отдела и криминалисты Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Они провели необходимые мероприятия для установления причин случившегося и определения круга виновных лиц. Известно, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование инцидента продолжается. Пока не ясно, кто виноват в случившемся. Официальная версия следствия не выдвигалась.