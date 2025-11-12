Мальчика из Красногорска госпитализировали с травмой руки после взрыва: он хотел поднять купюру с земли

Власти города пообещали оказать помощь пострадавшим. Следственными органами Подмосковья уже возбуждено уголовное дело по факту происшествия. На месте инцидента работали сотрудники территориального следственного отдела и криминалисты Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Они провели необходимые мероприятия для установления причин случившегося и определения круга виновных лиц. Известно, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование инцидента продолжается. Пока не ясно, кто виноват в случившемся. Официальная версия следствия не выдвигалась.