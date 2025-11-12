Ричмонд
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты

Президент США Дональд Трамп пожаловался на сложности с поиском рабочих для производства боевых ракет. По его словам, к такой работе нельзя привлечь неопытных сотрудников.

Трамп заявил о нехватке в США квалифицированных сотрудников для производства ракет.

«Нельзя просто сказать, что страна приходит и инвестирует 10 миллиардов долларов, чтобы построить завод, и набрать людей из числа безработных, которые не работали по пять лет, и они начнут делать ракеты. Это так не работает», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что производство ракет — сложный процесс, который требует квалифицированных специалистов. По его словам, необходимо обучать людей, если определенных талантов не хватает.

С 1 октября в США начался шатдаун — приостановка работы федерального правительства. Из-за этого более миллиона военнослужащих служат без оплаты. Кроме того, США временно прекратили поставки вооружения в страны НАТО, так как почти 75% сотрудников Госдепа, отвечающих за поставки оружия, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Публицист Майк Фреденбург уверен, что Штаты не смогут быстро увеличить производство ракет из-за отсутствия необходимой военно-промышленной инфраструктуры. Он отметил, что на удвоение производства может уйти четыре года или больше, а попытки увеличить его вчетверо не удастся реализовать быстро. Фреденбург подчеркнул, что США истощили запасы ракет из-за вовлеченности в конфликт на Украине с 2022 года, передает MK.RU.

