В Венесуэле создают единую систему национальной защиты на фоне нападений США на свои корабли

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро во главе страны сочтены, но заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. Президент Колумбии Густаво Петро выступил против действий США, обвинив Трампа в желании завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком и заявив о нарушении международного права. Петро также указал на гибель 27 граждан латиноамериканских стран в результате ударов по судам.