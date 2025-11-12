Россиянам рассказали, что сейчас происходит в Красном Лимане

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлолом в Славянске, на приемку в районе центрального рынка», — сообщил Киселев. Его слова передает РИА «Новости».