Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, что сейчас происходит в Красном Лимане

Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, в городе серьезные проблемы с водоснабжением и подвозом продуктов питания.

ВСУ не выпускают людей из Красного Лимана, завил военный эксперт.

Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, в городе серьезные проблемы с водоснабжением и подвозом продуктов питания.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлолом в Славянске, на приемку в районе центрального рынка», — сообщил Киселев. Его слова передает РИА «Новости».

Он отметил, что ВСУ практически полностью разграбили город — пострадали как частные дома, так и производственные объекты. Также Киселев утверждает, что ВСУ не выпускают жителей из города и не разрешают им эвакуироваться.

В 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной вблизи Красного Лимана (ДНР), усилились панические настроения. Командование направляет к населенному пункту неподготовленных военнослужащих.