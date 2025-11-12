Песков не увидел ничего странного в приветствии Токаева Трампу в Вашингтоне

Российский лидер подчеркнул, что предстоящая встреча будет проходить в дружественной и спокойной атмосфере, и сообщил о своем намерении пригласить казахстанского лидера для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов в более непринужденной обстановке за чашкой чая. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил о своем желании поделиться с российским президентом своими мыслями и наблюдениями, назвав его старшим товарищем, передает 360.ru.