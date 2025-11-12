Ричмонд
Песков не увидел ничего странного в приветствии Токаева Трампу в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего странного в приветствии президента Казахстана Токаева американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Токаев ранее назвал Трампа «великим лидером» и выразил уверенность, что он послан «вернуть здравый смысл и традиции» в политику США.

Песков рассказал, что видел приветствие Токаева Дональду Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего странного в приветствии президента Казахстана Токаева американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Токаев ранее назвал Трампа «великим лидером» и выразил уверенность, что он послан «вернуть здравый смысл и традиции» в политику США.

«Конечно», — заявил Песков в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, видел ли он приветствие казахстанского лидера. Он отметил, что подобные формулировки в адрес американских лидеров не являются редкостью. По его словам, похожие слова звучали и в открытой части переговоров на Аляске.

В преддверии текущего дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осуществил двухдневный визит в Москву. В рамках визита состоялись переговоры в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По завершении официальной части Владимир Путин предложил продолжить диалог в неформальной обстановке после ужина.

Российский лидер подчеркнул, что предстоящая встреча будет проходить в дружественной и спокойной атмосфере, и сообщил о своем намерении пригласить казахстанского лидера для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов в более непринужденной обстановке за чашкой чая. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил о своем желании поделиться с российским президентом своими мыслями и наблюдениями, назвав его старшим товарищем, передает 360.ru.

