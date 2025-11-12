Трамп не исключил, что его дети пойдут по стопам отца

У Дональда Трампа пятеро детей. Во время его первого президентского срока дочь Иванка занимала пост советника в Белом доме, однако позже отошла от политики. В последней избирательной кампании Трампа активное участие принимали сыновья Дональд-младший и Эрик. Кроме того, у Трампа есть дочь Тиффани и младший сын Бэррон, который сейчас учиться в Нью-Йоркском университете.