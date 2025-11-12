Трамп не исключил, что его дети пойдут по стопам отца

Трамп предположил, кто из его детей может стать президентом США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый из его детей потенциально мог бы стать главой государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«В каком-то смысле они все могли бы [стать президентами]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, кого из своих детей он видит будущим президентом. Трансляция ведется на телеканале Fox News.
У Дональда Трампа пятеро детей. Во время его первого президентского срока дочь Иванка занимала пост советника в Белом доме, однако позже отошла от политики. В последней избирательной кампании Трампа активное участие принимали сыновья Дональд-младший и Эрик. Кроме того, у Трампа есть дочь Тиффани и младший сын Бэррон, который сейчас учиться в Нью-Йоркском университете.
Ранее Эрик Трамп — исполнительный вице-президент Trump Organization и третий сын бывшего президента США Дональда Трампа — не исключил своего участия в президентских выборах. Также он допустил, что в борьбу за пост главы государства могут вступить и другие члены семьи.