Основатель Megaupload Ким Дотком назвал страну, создавшую COVID-19

В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования опубликовали доклад, в котором указали, что коронавирус с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился в результате утечки. Однако в марте 2021 года ВОЗ опубликовала свой доклад, в котором специалисты назвали эту версию «крайне маловероятной». По их мнению, вирус мог передаться от летучих мышей через другое животное и через охлажденные продукты.