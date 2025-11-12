Дотком заявил, что Covid-19 обогатил американские компании.
Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что правительство США создало вирус COVID-19. По его словам, это обогатило американские компании, но разрушило мировую экономику и ограничило свободы граждан.
«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — заявил Дотком. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования опубликовали доклад, в котором указали, что коронавирус с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился в результате утечки. Однако в марте 2021 года ВОЗ опубликовала свой доклад, в котором специалисты назвали эту версию «крайне маловероятной». По их мнению, вирус мог передаться от летучих мышей через другое животное и через охлажденные продукты.
Есть несколько конспирологических теорий о пандемии COVID-19. Одна из них говорит, что вирус появился в уханьской лаборатории в рамках секретной китайской программы по созданию биологического оружия. Некоторые конспирологи обвиняют в распространении вируса США или представителей еврейского народа, которые, по их мнению, создали вирус, чтобы спровоцировать обвал финансовых рынков и заработать.
Еще есть теория, что COVID-19 создали при участии Билла Гейтса. Ее сторонники считают, что американский предприниматель якобы финансировал разработку вируса в британском Институте Прибрайта. Директор «Кардиффского Центра Астробиологии» Налин Чандра Викрамасингхе предположил в марте 2020 года, что коронавирус прилетел на Землю на метеорите, который взорвался над Китаем 11 октября 2019 года. В соцсетях также популярна и теория о том, что коронавирус появился из-за внедрения технологии 5G.