С начала года от украинских БПЛА погибли 392 мирных жителя России

«Беспилотники стали одним из основных средств ударов по гражданским лицам. Если сравнивать июль и сентябрь, количество атак увеличилось примерно на треть. Каждый третий из четырёх пострадавших — жертва ударов БПЛА», — подчеркнул Мирошник.
Он добавил, что ВСУ применяют шрапнельные боевые части и пластиковые шарики, что усугубляет положение раненых. С начала спецоперации всего погибли 7175 мирных жителей, ещё 17 617 получили ранения. Общее число погибших и пострадавших достигает почти 25 тысяч человек, отметил дипломат в беседе с «Известиями».
Ранее Life.ru писал, что ВСУ еженедельно наносят около 3,5 тысячи ударов по гражданским объектам в России. Родион Мирошник подчеркнул, что речь идёт исключительно о гражданских объектах, без учёта военных.
