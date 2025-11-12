Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года от украинских БПЛА погибли 392 мирных жителя России

С начала 2025 года украинские беспилотники стали причиной гибели 392 мирных жителей, включая 22 детей, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ещё 3205 человек получили ранения, среди них 195 несовершеннолетних.

Источник: Life.ru

«Беспилотники стали одним из основных средств ударов по гражданским лицам. Если сравнивать июль и сентябрь, количество атак увеличилось примерно на треть. Каждый третий из четырёх пострадавших — жертва ударов БПЛА», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что ВСУ применяют шрапнельные боевые части и пластиковые шарики, что усугубляет положение раненых. С начала спецоперации всего погибли 7175 мирных жителей, ещё 17 617 получили ранения. Общее число погибших и пострадавших достигает почти 25 тысяч человек, отметил дипломат в беседе с «Известиями».

Ранее Life.ru писал, что ВСУ еженедельно наносят около 3,5 тысячи ударов по гражданским объектам в России. Родион Мирошник подчеркнул, что речь идёт исключительно о гражданских объектах, без учёта военных.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше