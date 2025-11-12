Пожар и потоп в Надымской больнице: эвакуировано 375 ямальцев. Видео

В Надымской центральной районной больнице произошел крупный пожар 11 ноября в 16:50. Возгорание в подвальном помещении потребовало полной эвакуации медицинского учреждения — свои кабинеты и палаты покинули 375 ямальцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.