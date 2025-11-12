Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар и потоп в Надымской больнице: эвакуировано 375 ямальцев. Видео

В Надымской центральной районной больнице произошел крупный пожар 11 ноября в 16:50. Возгорание в подвальном помещении потребовало полной эвакуации медицинского учреждения — свои кабинеты и палаты покинули 375 ямальцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

Сигнал о возгорании поступил 11 ноября в 16:50.

В Надымской центральной районной больнице произошел крупный пожар 11 ноября в 16:50. Возгорание в подвальном помещении потребовало полной эвакуации медицинского учреждения — свои кабинеты и палаты покинули 375 ямальцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

«Сегодня в 16 часов 50 минут в пожарно-спасательную часть города Надыма поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении стационарного отделения ГБУЗ ЯНАО “Надымская центральная районная больница”. Самостоятельно эвакуированы 162 сотрудника медицинского персонала и 213 пациентов», — пишет пресс-служба.

Прибывшие пожарные обнаружили горение утеплителя на трубопроводах и плотное задымление подвала площадью 300 квадратных метров. Огонь удалось локализовать за 44 минуты.

Из-за прорыва трубы во время тушения водой затопило подвал площадью 340 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 46 спасателей и добровольцы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Видео: МЧС ЯНАО в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог.