Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в «Крокусе»

Ранее суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарии с враждебными высказываниями по национальному признаку про теракт в «Крокусе» в неофициальном чате одного из факультетов РУДН. В Ростове-на-Дону за комментарий с публичным оправданием теракта в концертном зале местного жителя приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей по уголовной статье «Публичное оправдание или пропаганда терроризма».