Суд в Москве арестовал мужчину за комментарий о теракте в «Крокусе»

Столичный суд на 14 суток арестовал мужчину за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Россиянин в новостном канале в Telegram написал комментарий под постом о теракте в подмосковном «Крокусе», в котором подписчикам предложили высказаться об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил уничижительный синоним слова «русские», посчитав это «остроумным», говорится в материалах.
На него составили протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за массовое распространение экстремистских материалов.
В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сказано в статье.
Ивантеевский городской суд назначил наказание Елене Суликовой, которая является автором книги «Мое имя Полынь». Ее приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму и возбуждение ненависти. Об этом 3 октября сообщили в прокуратуре Московской области.