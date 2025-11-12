Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве арестовал мужчину за комментарий о теракте в «Крокусе»

Столичный суд на 14 суток арестовал мужчину за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Столичный суд на 14 суток арестовал мужчину за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Россиянин в новостном канале в Telegram написал комментарий под постом о теракте в подмосковном «Крокусе», в котором подписчикам предложили высказаться об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил уничижительный синоним слова «русские», посчитав это «остроумным», говорится в материалах.

На него составили протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за массовое распространение экстремистских материалов.

В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сказано в статье.

Ивантеевский городской суд назначил наказание Елене Суликовой, которая является автором книги «Мое имя Полынь». Ее приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму и возбуждение ненависти. Об этом 3 октября сообщили в прокуратуре Московской области.