Стало известно, что волейболиста сборной России обманули на ₽28 млн

Бывший игрок петербургского «Зенита» и волейболист сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой аферы. По данным телеграм-канала Sport Baza, он вложил почти 28 миллионов рублей в «бизнес» по установке мониторов в такси, поверив знакомой своей бывшей девушки.
Женщина уверяла, что её муж занимается этим делом и что прибыль будет в разы больше вложений. Около года Дивиш поддерживал с ней общение, после чего перевёл 27,85 миллиона рублей. Вскоре контакт с «партнёрами» оборвался.
Когда обещанные дивиденды так и не пришли, спортсмен обратился в полицию. Однако люди, которым он доверял, подали встречный иск, заявив, что теперь это он якобы должен им деньги.
Ранее МВД России предупредило, что преступники всё чаще используют технологии дипфейков, чтобы выманить у людей коды доступа с портала «Госуслуги». По данным ведомства, злоумышленники рассылают тревожные сообщения вроде «Мама, я в беде, срочно нужны деньги», «Помоги, у меня проблемы» или «Это срочно, переведи на эту карту».
Такие фразы рассчитаны на эмоции и желание человека немедленно помочь близким. В МВД напомнили, что нельзя передавать личные данные, коды подтверждения или реквизиты карт даже тем, кто представляется родственниками — особенно если общение происходит через мессенджеры или соцсети.
