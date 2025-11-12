Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что волейболиста сборной России обманули на ₽28 млн

Бывший игрок петербургского «Зенита» и волейболист сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой аферы.

Бывший игрок петербургского «Зенита» и волейболист сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой аферы. По данным телеграм-канала Sport Baza, он вложил почти 28 миллионов рублей в «бизнес» по установке мониторов в такси, поверив знакомой своей бывшей девушки.

Женщина уверяла, что её муж занимается этим делом и что прибыль будет в разы больше вложений. Около года Дивиш поддерживал с ней общение, после чего перевёл 27,85 миллиона рублей. Вскоре контакт с «партнёрами» оборвался.

Когда обещанные дивиденды так и не пришли, спортсмен обратился в полицию. Однако люди, которым он доверял, подали встречный иск, заявив, что теперь это он якобы должен им деньги.

Лукаш Дивиш выступал за «Локомотив» Новосибирск, петербургский «Зенит» и «Динамо» Ленинградской области. В 2016 году он впервые сыграл за сборную России.

Ранее МВД России предупредило, что преступники всё чаще используют технологии дипфейков, чтобы выманить у людей коды доступа с портала «Госуслуги». По данным ведомства, злоумышленники рассылают тревожные сообщения вроде «Мама, я в беде, срочно нужны деньги», «Помоги, у меня проблемы» или «Это срочно, переведи на эту карту».

Такие фразы рассчитаны на эмоции и желание человека немедленно помочь близким. В МВД напомнили, что нельзя передавать личные данные, коды подтверждения или реквизиты карт даже тем, кто представляется родственниками — особенно если общение происходит через мессенджеры или соцсети.

Читайте также: В попытке угона российского МиГ-31 с «Кинжалом» отметили одно обстоятельство.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше