В Новосибирске вспыхнул пожар в административном здании

Площадь пожара в административном здании в Новосибирске составила 1000 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошёл в административном многоэтажном здании в Октябрьском районе Новосибирска, сообщило Главное управление МЧС по Новосибирской области.

Уточняется, что в нём находятся офисные помещения.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на третьем этаже здания», — отметило региональное подразделение ведомства на своём сайте.

Для ликвидации пожара были привлечены 69 человек и 22 единицы техники. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

Напомним, 6 ноября вспыхнул пожар в одном из производственных зданий в городе Бердске Новосибирской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.