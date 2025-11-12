В Новосибирске вспыхнул пожар в административном здании

Пожар произошёл в административном многоэтажном здании в Октябрьском районе Новосибирска, сообщило Главное управление МЧС по Новосибирской области.
Уточняется, что в нём находятся офисные помещения.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на третьем этаже здания», — отметило региональное подразделение ведомства на своём сайте.
Для ликвидации пожара были привлечены 69 человек и 22 единицы техники. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.
Напомним, 6 ноября вспыхнул пожар в одном из производственных зданий в городе Бердске Новосибирской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.