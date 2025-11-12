России не разрешили построить новое здание посольства в Австралии

Спор начался из-за расторжения договора аренды, где планировалось построить российское посольство. После этого российская сторона обратилась в суд. Участок арендовали в 2008 году на 99 лет, в 2011-м дали разрешение на строительство посольства. Но в августе 2022-го Национальное столичное управление (NCA) расторгло соглашение — строительство не завершили в течение трех лет после получения разрешения.