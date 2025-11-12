Ричмонд
Раскрыто, что полицейский снимал школьниц под юбкой скрытой камерой в обуви

Полиция префектуры Фукусима арестовала 43-летнего сержанта правоохранительных органов по подозрению в вуайеризме.

Полиция префектуры Фукусима арестовала 43-летнего сержанта правоохранительных органов по подозрению в вуайеризме. Об этом пишет Japan Today.

Его обвиняют в попытке сделать снимки под юбкой девушки с помощью миниатюрной камеры, встроенной в кроссовок. По данным следствия, Коити Сакума, служащий участка города Футаба, направил обувь с камерой под юбку девушки-подростка у станции JR Корияма около 7:35 утра в пятницу.

Происходящее заметил прохожий и сообщил об этом в ближайший полицейский пост. Сакуму задержали на месте.

Он работает патрульным в отделе поддержки восстановления участка Футаба, но в момент происшествия был не при исполнении. Также пока неизвестно, признал ли он свою вину.

