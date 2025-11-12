Ушли и не вернулись: в регионе поисков Усольцевых появились новые пропавшие

Алексей Хрущёв, 28 лет, ушёл из дома в Красноярске 9 октября и не вернулся. Пропал без ссор, без конфликтов — просто исчез. С тех пор его имя значится в сводках добровольцев, но новых зацепок нет. В день исчезновения он был в чёрной куртке и синей шапке.