Ушли и не вернулись: в регионе поисков Усольцевых появились новые пропавшие

В Красноярском крае осенью уже как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт». Самым громким и загадочным остаётся исчезновение семьи Усольцевых — супругов Сергея и Ирины и их пятилетней дочери Арины. Несмотря на участие сотен волонтёров, следов семьи до сих пор нет.
Рекордные поиски и неизвестный исход.
По данным волонтёров, в октябре поступило 40 заявок на поиск пропавших без вести. Найдены живыми — 24 человека, трое, к сожалению, погибли. Судьба восьмерых остаётся неизвестной. Самой масштабной операцией за всю историю отряда стала миссия по поиску семьи Усольцевых.
«Поиски Усольцевых по масштабности действительно не имеют аналогов, по крайней мере в Красноярском крае точно. Это одни из самых резонансных и беспрецедентных поисков в принципе в истории “ЛизаАлерт”», — рассказала aif.ru представитель пресс-службы красноярского отделения отряда Серафима Чооду.
В операции участвовало более 1500 человек, а общая дистанция, пройденная поисковиками, превысила 4600 километров. На нужды экспедиции ушли десятки литров топлива, сотни километров лесных маршрутов и десятки дронов. Работали кинологи, спасатели, добровольцы со всего региона.
Тем не менее спустя более 40 дней после исчезновения Сергея, Ирины и маленькой Арины никаких следов не найдено. Теперь поиски ведутся в ином формате: волонтёры сотрудничают со следователями и применяют новые беспилотные технологии — дроны с тепловизорами, спутниковые снимки, анализ открытых данных.
Мистические догадки и реальные факты.
История Усольцевых — не единственная в череде загадочных исчезновений последних месяцев. Только в октябре в Красноярском крае пропали ещё несколько человек, поиски которых пока не дали результата.
Олег Воловик, 35-летний житель Красноярска, исчез 14 октября. Он не явился на работу, телефон оказался отключён. Поисковики описывают его как мужчину среднего роста с русыми волосами и голубыми глазами.
В отдельных случаях родственники обращаются даже к экстрасенсам. Так, сестра 21-летнего жителя Красноярска Захара Муругова по имени Василиса обратилась к экстрасенсам и эзотерикам в специальной группе в VK. Те «нагадали», что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Однако трагические выводы, которые совпали сразу у нескольких эзотериков, они не подкрепили никакими доказательствами.
«Мы всегда исходим из фактов и проверяем каждое свидетельство. Важно не тратить время и силы на мифы, когда на кону — жизнь человека», — поясняют волонтёры.
Алексей Хрущёв, 28 лет, ушёл из дома в Красноярске 9 октября и не вернулся. Пропал без ссор, без конфликтов — просто исчез. С тех пор его имя значится в сводках добровольцев, но новых зацепок нет. В день исчезновения он был в чёрной куртке и синей шапке.
Иван Кузнецов, 60-летний житель села Орловка, ушёл в лес 27 сентября — предположительно за грибами или ягодами — и не вернулся. Его поиски осложняет удалённость местности и отсутствие свидетелей.
Леонид Черепанов, 78-летний красноярец, исчез 29 октября. Мужчина ушёл из дома в 16:10 и не вернулся. Волонтёры отмечают, что он нуждается в медицинской помощи, возможно, страдает потерей памяти.
Дмитрий Сотников, 40 лет, пропал ещё в августе. По данным «ЛизаАлерт», он вышел из дома и исчез. Ни телефона, ни банковских следов с тех пор не обнаружено.
Ришат Аминов, 44-летний житель посёлка Шушенское, также пропал в августе. Последний раз его видели в начале месяца — он направлялся, предположительно, в сторону Черногорска. Его поиски до сих пор продолжаются.
Эти люди, как и семья Усольцевых, до сих пор числятся пропавшими без вести. Объединяет их одно — отсутствие объяснимых причин исчезновения и нехватка информации.
Несколько человек теряются каждый день.
По данным «ЛизаАлерт», случаи пропажи людей — не редкость: в крупных регионах, таких как Красноярский край, ежедневно теряются несколько человек. Большинство из них находятся живыми, но каждый третий случай требует участия добровольцев.
«Люди пропадают каждый день. Возможно, вы сможете помочь и спасти, если запомните тех, чьи лица размещены на ориентировках, расскажете о них своим близким и друзьям, проявите чуть больше внимания к прохожим — вдруг один из них окажется тем самым потерявшимся», — обратилась Серафима Чооду к читателям.
Поиски будут продолжены.
Волонтёры подчёркивают: операции не прекращаются ни зимой, ни летом. Даже спустя месяцы после исчезновения Усольцевых и других красноярцев поиски не сворачиваются.
Семья Усольцевых из Железногорска пропала 28 сентября, отправившись в район Кутурчинского Белогорья. Предприниматель Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина перестали выходить на связь. Через несколько дней начались поиски.
Несмотря на масштабную операцию, ни личные вещи, ни автомобиль, ни следы пребывания семьи так и не обнаружены. Версии исчезновения — от несчастного случая до намеренного ухода. Следователи и волонтёры подчеркивают, что пока ни одна из гипотез не подтверждена.