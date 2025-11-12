За подмену оборудования при выполнении госконтракта начали судить двух новосибирских бизнесменов

Директор ООО «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, директор ООО «ГИС-эксперт» Андрей Казаков — в аналогичном мошенничестве и в даче взятки.
Подсудимые, являясь исполнителями государственных контрактов по созданию пунктов весового и габаритного контроля, пошли на сознательную подмену оборудования. Не имея возможности поставить предусмотренные контрактом измерители веса UnicamWIM, произведённые в Чешской республике, они без согласования с заказчиком и изменения цены заменили их на оборудование кустарного производства.
Данное оборудование, хотя и имело внешнее сходство с продукцией фирмы «“Camea”, не отвечало заявленным техническим требованиям.
Таким образом с февраля 2022 года по май 2024 года обвиняемые похитили бюджетные средства в размере 165 024 338 рублей 41 копейки.
В ходе первого слушания в суде было оглашено обвинительное заключение и определён порядок исследования доказательств. Дальнейшее рассмотрение дела будет продолжено 1 декабря 2025 года.