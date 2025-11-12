За подмену оборудования при выполнении госконтракта начали судить двух новосибирских бизнесменов

Подсудимые, являясь исполнителями государственных контрактов по созданию пунктов весового и габаритного контроля, пошли на сознательную подмену оборудования. Не имея возможности поставить предусмотренные контрактом измерители веса UnicamWIM, произведённые в Чешской республике, они без согласования с заказчиком и изменения цены заменили их на оборудование кустарного производства.