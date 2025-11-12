41-летняя учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника

Речь идёт о 41-летней Стефани Дженсен из Фон-дю-Лака. По версии следствия, она отправляла мальчику видео, на которых была без одежды. Потом Дженсен встречалась с учеником ещё несколько раз. Об этом сообщает телеканал WLUK.