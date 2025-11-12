Ричмонд
41-летняя учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника

В штате Висконсин (США) полиция арестовала учительницу лютеранской школы.

В штате Висконсин (США) полиция арестовала учительницу лютеранской школы. Её подозревают в интимной связи с 15-летним учеником.

Речь идёт о 41-летней Стефани Дженсен из Фон-дю-Лака. По версии следствия, она отправляла мальчику видео, на которых была без одежды. Потом Дженсен встречалась с учеником ещё несколько раз. Об этом сообщает телеканал WLUK.

Её обвиняют сразу по нескольким статьям, связанным с сексуальными действиями против несовершеннолетних. Также, как выяснили следователи, женщина делилась такими же видео не только с этим учеником, но и с другими детьми.

После выявления нарушения руководство школы уволило её и связалось с полицией. На допросе Дженсен подтвердила отправку видео, но не признала дальнейшие связи с мальчиком.

