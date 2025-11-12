В Новосибирске произошёл крупный пожар в административном здании на улице Тургенева

Пожарные расчёты оперативно локализовали возгорание и сейчас проводят разбор конструкций и проливку, чтобы исключить повторное загорание. Информации о пострадавших не поступало.
Причины пожара устанавливаются.
В Новосибирске утром 12 ноября вспыхнул пожар в административном здании по адресу улица Тургенева, 261. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров.
