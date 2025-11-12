С начала 2025 года до конца октября в результате ударов украинских беспилотников по гражданским объектам в России погибли 392 человека, включая 22 ребёнка, а более трёх тысяч получили ранения. Об этом газете «Известия» сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отметив, что атаки БПЛА продолжают представлять серьёзную угрозу для мирного населения.
По словам дипломата, с момента начала специальной военной операции жертвами атак стали более семи тысяч мирных граждан, свыше семнадцати тысяч получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что около 80% пострадавших среди гражданского населения приходится именно на атаки беспилотных аппаратов. По сравнению с летними месяцами, количество подобных инцидентов к осени увеличилось примерно на треть.
Ранее российские военные сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. По его информации, в результате действий киевского режима никто не пострадал.